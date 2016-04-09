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القبض على مخمور انتحل صفة ضابط بالمنيا

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القبض على مخمور انتحل صفة ضابط بالمنيا القبض على مخمور انتحل صفة ضابط بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على عاطل انتحل صفة ضابط، لمضايقة جيرانه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنيا الجديدة من "محمود.ا" بتضرره من أحد جيرانه بالعقار لقيامه بإحداث حالة من الضوضاء مستخدما جهاز مكبر صوت.

وبانتقال العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، والفحص، تم التقابل مع المشكو فى حقه وتبين أنه فى حالة "سكر بين" وعدم اتزان وتفوح منه رائحة المواد الكحولية، وبسؤاله عن بطاقة تحقيق شخصيته رفض إبرازها، وادعى أنه يعمل ضابطا ويدعى "ناشد.س"، 40 سنة وقام بإحداث حالة من الهياج والتعدى على مباحث القسم بالسب والشتم بألفاظ نابية.

على الفور تم التنسيق مع الجهات المسئولة، الذى أفاد بعدم صحة ما أدلاه المتهم، وتم السيطرة على الموقف واصطحاب المذكور لمستشفى الطب النفسى الذى ورد تقريها يفيد بانه فى حالة سكر بين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 775 إدارى قسم المنيا الجديدة.
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