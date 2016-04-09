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النيابة تعاين جثة خفير لقى مصرعه فى مشاجرة بأوسيم وتستعجل ضبط المتهمين

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النيابة تعاين جثة خفير لقى مصرعه فى مشاجرة بأوسيم وتستعجل ضبط المتهمين النيابة تعاين جثة خفير لقى مصرعه فى مشاجرة بأوسيم وتستعجل ضبط المتهمين
أمرت نيابة أوسيم برئاسة محمد هانى، مدير النيابة، بعد الانتقال ومعاينة جثة الخفير، الذى لقى مصرعه صباح اليوم بسبب مشاجرة، على قطعة أرض مع آخرين، بتحريات رجال المباحث، وسرعة ضبط وإحضار الجناة، وتشريح الجثة للاستعلام عن سبب الوفاة.

وكان خفير لقى مصرعه فى تبادل إطلاق نار بين عائلتين بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض بمنطقة أوسيم، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول المنطقة، بعد وقوع مشاجرة بين عدد من الخفراء بسبب قيام أحدهم بالتعدى على الثانى بسكين، مما أدى إلى إصابته، فقامت أسرة المصاب بالتعدى على أقارب المتهم بإطلاق النار، مما أدى إلى وفاة خفير.

وتكثف الأجهزة الأمنى بإشراف اللواء رضا العمدة نائب مدير مباحث الجيزة، جهودها للتوصل إلى المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

- مقتل خفير فى تبادل إطلاق نار بين عائلتين بسبب خلاف على حراسة أرض بأوسيم
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