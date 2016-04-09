وكالة روسية: طائرات إسرائيلية تُشارك فى الحرب جنوب القوقاز

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إنه شوهدت طائرات بدون طيار من صنع إسرائيل فى السماء، فوق خط التماس بين القوات الأذربيجانية وجيش حماية جمهورية قره باج، فى الأيام القليلة الماضية.

وصرح الخبير الروسى دينيس فيدوتينوف للصحفيين، وفقًا للوكالة الروسية، اليوم السبت، أن "الطرف الأذربيجانى نشط فى استخدام طائرات بدون طيار أثناء النزاع حول قره باج"، مشيرًا إلى أنه "شوهدت هناك عدة طائرات مسيّرة صُنعت فى إسرائيل".

وأعلن الطرف الأرمينى إسقاط عدة طائرات مسيّرة أذربيجانية، وعن الطائرة التى أعلن الطرف الأرمينى سقوطها فى 5 أبريل، قال الخبير: إنها طائرة إسرائيلية من طراز "أوربيتر3".

وأعلنت أرمينيا وأذربيجان يوم 2 أبريل 2016، استئناف العمليات القتالية على خط التماس بين القوات الأذربيجانية وجيش حماية قره باغ. وفى 5 أبريل أجرى الرئيس الروسى اتصالاً هاتفيًا مع رئيسى أرمينيا وأذربيجان دعاهما خلاله إلى وقف العمليات القتالية.

وبدأ النزاع بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين فى جنوب القوقاز بعدما انفصل إقليم قره باج عن أذربيجان، مدعومًا من قبل أرمينيا، وأعلن نفسه جمهورية فى مطلع تسعينيات القرن العشرين.

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