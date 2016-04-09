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بالصور.. وكيلة تعليم الغربية تجتمع بالإدارات والوزير عبر الفيديو كونفرانس

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بالصور.. وكيلة تعليم الغربية تجتمع بالإدارات والوزير عبر الفيديو كونفرانس بالصور.. وكيلة تعليم الغربية تجتمع بالإدارات والوزير عبر الفيديو كونفرانس
عقدت اليوم السبت، فريدة مجاهد السيد، وكيلة وزارة التربية والتعليم فى الغربية، اجتماعًا بمديرى عموم المديرية والإدارات العشر، بحضور وكيل المديرية، على هامش اجتماع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، بجميع مديرى المديريات التعليمية كونفرانس.

وأكدت وكيلة الوزارة على الاستعداد لامتحانات نهاية العام فى جميع الشهادات العامة وسنوات النقل، وعلى سلامة وجودة الورقة الامتحانية من ناحية الطباعة، مشيرةً إلى أن منهج شهر فبراير للقراءة والاطلاع، وقد علل الوزير هذا، وما يخالف ذلك يضر بنظام التعليم على المستوى المحلى والقومى.

ووجهت بضرورة مراعاة الضوابط الأمنية فى الامتحانات العامة والمحلية والنقل، وكذلك توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين، والتأكيد على القرار الجمهورى بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات، والذى يعرض المتسبب فى ذلك للعقوبة بالحبس بما لا يقل عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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>اجتماع وكيلة وزارة التربية والتعليم (1)

اجتماع وكيلة وزارة التربية والتعليم (2)

اجتماع وكيلة وزارة التربية والتعليم (3)

اجتماع وكيلة وزارة التربية والتعليم (4)

اجتماع وكيلة وزارة التربية والتعليم (5)

اجتماع وكيلة وزارة التربية والتعليم (6)


>- نقيب أطباء الغربية يتبرع بجهاز غسيل كلوى وفلاح يتبرع بـ 5آلاف جنيه للتأمين الصحى
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مصر 365

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