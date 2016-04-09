الحزن يخيم على أهالى قرية مليج بالمنوفية بعد استشهاد أحد أبنائها فى سيناء

خيمت حالة من الحزن والأسى، على أهالى قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتشار نبأ استشهاد الملازم كريم سالم درويش، دفعة 105 حربية، بالشيخ زويد، والذى استشهد فى فى عمل إرهابى استهدف قوات بسيناء فجر اليوم.

وأكد أحد أهالى قرية مليج أن الشهيد كان حسن الخلق وطيب السمعة، وكان دائم الزيارة لأهله، فيما ينتظر أهالى القرية وصول جثمان الشهيد لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

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