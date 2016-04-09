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مي كساب تنشر صورة تسيئ للكعبة الشريفة تتسبب في غضب معجبيها

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قامت الفنانة “مي كساب” بحركة غريبة أغضبت منها الكثير من محبيها  كما إنهالت التعليقات التي ترى ما فعلته غير مستحب ولم نتوقعه منها حيث قامت الفنانة بعمل قالب من التورتة على شكل الكعبة المشرفة في الإحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان الشعبي محمد صلاح الشهير “بأوكا” في أجواء عائلية ومع عدد من أصدقائها.

كما نشرت مي الصورة من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي “أنستجرام” مما اثار غضب مشاهديها موجهين اللوم عليه موضحين أن هذة إهانة للكعبة المشرفة فكيف تجعل المسجد الحرام على شكل  تورتة ويتم تقطيعها.

وتعليق أخر إيه دخل الكعبة في التورتة ولم ترد علي التعليقات بالرغم أن بعض محبيها قاموا بالدفاع عنها مؤ كدين حس نيتها بأنها تتمني لزوجها زيارة الكعبة ويذكر أن الإحتفال هو الثاني لأوكا بعد زواجهما ونشرت ايضا صورة من زفافهم .

والجدير بالذكر أن زواج الفنانة مي كساب والمطرب الشعبي أوكا كان حديث الساعة في هذا الوقت وأثار الخبر جدلاً واسعًا فى الوسط الفنى المصرى وعلى الإنتر نت ولكل أحبائها ومعجبيها بسبب فارق السن بينهم وفارق الثقافة والميول والانحيازات الفنية بينها وبين أوكا.

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