8 نصائح لحمايتك من ارتفاع درجات الحرارة والأتربة

ومن أهم هذه النصائح التى يقدمها استشارى الباطنة:

فى هذا المناخ الملىء بالغبار، عليك أن تكون أكثر حرصا فى العناية بصحتك وصحة أطفالك، وحسبما يوضح الدكتور ياسر محمد استشارى الأمراض الباطنية، فى هذا الجو الملىء بالأتربة يجب الالتزام ببعض النصائح الهامة للوقاية من التهابات الجهاز التنفسى والتهابات جيوب الأنفية والصدر خاصة لدى الأطفال.

1. اغلق الشبابيك والنوافذ لعدم تسرب أى أتربة.

2. شرب الكثير من المياه والسوائل المفيدة للجسم، ومن أهمها الكراوية والينسون والعصائر الطبيعية وذلك لأن ارتفاع درجة الحرارة يسبب إفراز للعرق مما يقلل نسب الأملاح والمعادن بشكل كبير.

3. مرضى الصدر والربو والسعال المتكرر عليهم أن يكونوا أشد حذرا من الباقين، لذا يفضل عدم خروجهم من المنزل فى هذه الأجواء.

4. استنشاق بخار المياه المغلية مع الملح يساعد على تنظيف الأنف والجيوب الأنفية والتخلص من التراب.

5. ابتعد عن الدسم فى الطعام لأنه يزيد من درجة حرارة الجسم ويستغرق وقتا فى الهضم.

6. ريح جسمك.. نصيحة يقدمها لك الأطباء كى لا تزيد من المجهود دون داع.

7. الاستحمام مرة فى اليوم ولكن بمياه فاترة "مياه الحنفية" ليست باردة أو ساخنة حتى لا ترفع درجة حرارة الجسم.

8. إذا حدث اختناق للأطفال أو صعوبة فى التنفس لديهم أو لدى الكبار لا تنتظر واتجه لأقرب مستشفى طوارئ بجانبك.



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