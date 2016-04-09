أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

8 نصائح لحمايتك من ارتفاع درجات الحرارة والأتربة

Google+ Print
8 نصائح لحمايتك من ارتفاع درجات الحرارة والأتربة 8 نصائح لحمايتك من ارتفاع درجات الحرارة والأتربة
فى هذا المناخ الملىء بالغبار، عليك أن تكون أكثر حرصا فى العناية بصحتك وصحة أطفالك، وحسبما يوضح الدكتور ياسر محمد استشارى الأمراض الباطنية، فى هذا الجو الملىء بالأتربة يجب الالتزام ببعض النصائح الهامة للوقاية من التهابات الجهاز التنفسى والتهابات جيوب الأنفية والصدر خاصة لدى الأطفال.

ومن أهم هذه النصائح التى يقدمها استشارى الباطنة:

1. اغلق الشبابيك والنوافذ لعدم تسرب أى أتربة.

2. شرب الكثير من المياه والسوائل المفيدة للجسم، ومن أهمها الكراوية والينسون والعصائر الطبيعية وذلك لأن ارتفاع درجة الحرارة يسبب إفراز للعرق مما يقلل نسب الأملاح والمعادن بشكل كبير.

3. مرضى الصدر والربو والسعال المتكرر عليهم أن يكونوا أشد حذرا من الباقين، لذا يفضل عدم خروجهم من المنزل فى هذه الأجواء.

4. استنشاق بخار المياه المغلية مع الملح يساعد على تنظيف الأنف والجيوب الأنفية والتخلص من التراب.

5. ابتعد عن الدسم فى الطعام لأنه يزيد من درجة حرارة الجسم ويستغرق وقتا فى الهضم.

6. ريح جسمك.. نصيحة يقدمها لك الأطباء كى لا تزيد من المجهود دون داع.

7. الاستحمام مرة فى اليوم ولكن بمياه فاترة "مياه الحنفية" ليست باردة أو ساخنة حتى لا ترفع درجة حرارة الجسم.

8. إذا حدث اختناق للأطفال أو صعوبة فى التنفس لديهم أو لدى الكبار لا تنتظر واتجه لأقرب مستشفى طوارئ بجانبك.


>موضوعات متعلقة

موجة من عدم الاستقرار فى الطقس تضرب البلاد.. عواصف ترابية وتدنى لمستوى الرؤية.. انخفاض الحرارة 8 درجات وبدء التحسن غدا.. والأرصاد: الربيع يشهد تقلبات سريعة.. وننصح بارتداء الملابس الشتوية حتى 15 أبريل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365