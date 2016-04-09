تعرفى على أبرز المشكلات الناتجة عن التشنج المهبلى

حالة من الحالات التى تصيب بعض السيدات، ولا تعى عنها شيئا رغم تأثيرها الواضح على العلاقة الزوجية وسريانها وانتظامها، وهى حالات الإصابة بالتشنج المهبلى، وقد يظل الزوجان يعانيان كثيرا لسنوات أثناء الجماع دون العلم بهذه الحالة التى تحتاج لمتابعة وعلاج وتمارين.

ومن أبرز مشكلات التشنج المهبلى أن آثاره السيئة لا تؤثر فقط على السيدة، بل تمتد للرجل أيضا، فبعيدا عن أن التشنج المهبلى يعطل الإيلاج ويجعله صعبا ومؤلما للسيدة بشكل مبرح، فضلا عن إمكانية إصابتها بأوجاع والتهابات متكررة وهو أمر يحدث رغما عنها، إلا أنها قد تؤثر نفسيا بالسلب أيضا على الرجل وعلى قدراته الجنسية فى بعض الحالات، هذا ما أكدت عليه الدكتورة ندى شاكر استشارى التناسلية والجلدية.

ففى بعض الحالات قد يعانى الرجل من ضعف انتصاب، أو ضعف بالقدرة الجنسية ويقل أداوءه جنسيا، وهو ما قد ينتج – إذا ما استبعدنا إمكانية إصابته بمشكلات عضوية أو نفسية- عن تشنج الزوجة المهبلى، وذلك لتأثره بصعوبة الجماع فى كل مرة، وكذلك نتيجة التشنج التلقائى الذى يحدث لعضلات المهبل بمجرد الإيلاج، مما قد يرتبط لديه بصعوبة إتمام الجماع وبالتالى تتأثر قدراته نفسيا، والحل فى تلك الحالة دون شك فى فحص الزوجين معا، وعلاج التشنج بطرق بسيطة شريطة اكتشافه، فضلا عن التأكد من خلو الرجل من الإصابة عضويا أو نفسيا بمشكلة فى الانتصاب.

- لحواء.. اوعى تتكسفى.. أعراض محرجة لازم تسألى طبيبك عنها.. الشعور بالآلام والنزيف أثناء العلاقة الحميمة والنزيف المهبلى والحكة والآلام أثناء التبول.. وانتبهى لأعراض إصابتك بالسرطان

>

- ما معنى تشنج المهبل