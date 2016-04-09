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كيفية القضاء على الإمساك و الانتفاخ في خلال دقائق

  • الصحة
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كيفية القضاء على الإمساك و الانتفاخ في خلال دقائق كيفية القضاء على الإمساك و الانتفاخ في خلال دقائق

في البداية نقول “الوقاية خير من العلاج” لذلك يجب أن نعرف ألأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور مشكلة الانتفاخ أو الإمساك ، و على العموم يمكن أن تكون بسبب تناول بعض الأكلات التي تحتوي على مواد بروتينية، من ذلك الألبان مثلا، أو البيض، أو اللحوم، أو الفراخ، أو السمك، و قد يكون ناتج عن مرض معين يصيب الجهاز الهضمي، و لكن إذا كنت غير مريض بأي مرض قد يسبب لك الانتفاخ يجب أن تعرف أن هناك بعض الأكلات التي قد تتسبب في حدوث تلك المشاكل.

الإمساك

و أبرز تلك المأكولات التي قد تتسبب في الإمساك أو الانتفاخ :

    الحليب و مشتقاته :
    يقول العالم “نيكولا ماتيو” أن الحليب فائدته الكبري للأطفال و ذلك لأن الحليب يحتوى على اللاكتوز، و لكي يتم هضم اللاكتوز يجب وجود أنزيم يدعى اللاكتاز، و ذلك الأنزيم موجود بكثرة في أجسام الأطفال لذلك هم قادرون على هضم الحليب و مشتقاته بكل سهولة، و يقل ذلك الأنزيم كلما أزداد العمر، حتي يصل لأدني مستوياته و يصبح الجسم غير قادرا على هضم الحليب و مشتقاته بصورة جيدة، و بذلك تحدث مشكلة الغازات و الانتفاخات.
    الفاصوليا :
    يقول بعض خبراء التغذية أن هناك بعض البشر يعانون من هضم الفاصوليا، لأنها تحتوي على سكريات صعبة الهضم، و لذلك قد تحدث تلك المشكلة و لذلك يقول بعض الخبراء المتخصصين في مجال التغذية، أنه يمكن وضع الفاصوليا في الماء من أجل فقد بعض من السكريات مثلا.
    الملح :
    قد يتسبب الملح في حدوث الإمساك و الانتفاخات بسبب حبس المياه، و قد يقوم الملح بحجز المياه خصوصا في المعدة بسبب الصوديم، و قد يسبب ذلك في إعاقة الهضم بالنسبة لبعض الأطعمة، لذلك قلل من الملح.

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