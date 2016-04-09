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بالفيديو والصور.. خادم الحرمين والإمام الأكبر يؤديان الصلاة داخل الجامع الأزهر

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بالفيديو والصور.. خادم الحرمين والإمام الأكبر يؤديان الصلاة داخل الجامع الأزهر بالفيديو والصور.. خادم الحرمين والإمام الأكبر يؤديان الصلاة داخل الجامع الأزهر
استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارته الأولى للجامع الأزهر، اليوم السبت، بصلاة ركعتين برفقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وغادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأزهر الشريف، وذلك بعد زيارة هى الأولى من نوعها، شهدت وضع حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية الجديدة، التى يتم إنشاؤها بمنحة من خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وخصص لها الرئيس عبد الفتاح السيسى 170 فدانا، لتكون مدينة متكاملة لخدمة الطلاب الوافدين.

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الملك سلمان بن عبد العزيز احمد الطيب الازهر مصر السعودية (12)

الملك سلمان بن عبد العزيز احمد الطيب الازهر مصر السعودية (14)

الملك سلمان بن عبد العزيز احمد الطيب الازهر مصر السعودية (15)


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