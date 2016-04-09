أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. انطلاق منافسات الألعاب الشاطئية لتلاميذ الإعدادية فى طور سيناء

Google+ Print
بالصور.. انطلاق منافسات الألعاب الشاطئية لتلاميذ الإعدادية فى طور سيناء بالصور.. انطلاق منافسات الألعاب الشاطئية لتلاميذ الإعدادية فى طور سيناء
انطلقت ظهر اليوم، السبت، بطولة منافسات الألعاب الشاطئية لتلاميذ المرحلة الإعدادية بمنطقة شاطئ القمر بمدينة طور سيناء، التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بمشاركة 200 لاعب فى ألعاب "خماسى قدم، كرة طائرة، تنس شاطئ، وكرة اليد"".

وقال محمد فتحى توفيق، وكيل مديرية الشباب والرياضة، إنه تم توزيع تى شرتات مطبوع عليها اسم البطولة والنشاط وسبعة جنيهات لجميع المشاركين كبدل انتقال.

وأضاف "توفيق"، فى تصريحات صحفية، أن الفائز بالمركز الأول فى جميع الألعاب سيحصل على مكافأة مالية قدرها 200 جنيه، والمركز الثانى 150 جنيهاً، والثالث 100 جنيه، مشيراً إلى سيتم غداً، الأحد، استكمال نفس البطولة ونفس الألعاب للفتيات المرحلة الإعدادية من طلبة المدارس ونفس العدد المستهدف والجوائز.

بطولة منافسات الألعاب الشاطئية (1)

بطولة منافسات الألعاب الشاطئية (2)

بطولة منافسات الألعاب الشاطئية (3)

بطولة منافسات الألعاب الشاطئية (4)


>- بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكلف "فنان تشكيلى" بتجميل ميادين طور سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365