بالصور.. انطلاق منافسات الألعاب الشاطئية لتلاميذ الإعدادية فى طور سيناء

انطلقت ظهر اليوم، السبت، بطولة منافسات الألعاب الشاطئية لتلاميذ المرحلة الإعدادية بمنطقة شاطئ القمر بمدينة طور سيناء، التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بمشاركة 200 لاعب فى ألعاب "خماسى قدم، كرة طائرة، تنس شاطئ، وكرة اليد"".

وقال محمد فتحى توفيق، وكيل مديرية الشباب والرياضة، إنه تم توزيع تى شرتات مطبوع عليها اسم البطولة والنشاط وسبعة جنيهات لجميع المشاركين كبدل انتقال.

وأضاف "توفيق"، فى تصريحات صحفية، أن الفائز بالمركز الأول فى جميع الألعاب سيحصل على مكافأة مالية قدرها 200 جنيه، والمركز الثانى 150 جنيهاً، والثالث 100 جنيه، مشيراً إلى سيتم غداً، الأحد، استكمال نفس البطولة ونفس الألعاب للفتيات المرحلة الإعدادية من طلبة المدارس ونفس العدد المستهدف والجوائز.

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