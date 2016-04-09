القبض على خفير وزوجته لسرقتهما مشغولات ذهبية وأموال من فيلا بالتجمع الخامس

تمكن الرائد أحمد المراغى رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، من ضبط خفير حراسة خاص وزوجته الخادمة عقب قيامهما ببيع مضوغات ذهبية مسروقة من فيلا بالتجمع الخامس كانا يعملان بها.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود معلومات سرية مفادها قيام سيدة وزوجها بعرض كمية من المشغولات ‏الذهبية للبيع على محلات الصاغة بدائرة القسم بدون فواتير.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد المراغى رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بالإنابة والنقيب نادر مصطفى، معاون مباحث القسم، وتم تتبع المعلومات وتبين قيام أحمد. ر. أ. ع 46 سنة خفير حراسة خاص ومقيم شارع الزراعة مركز أخميم وله محل أقامه آخر بالقاهرة، كريمة. ع. ش. ب " 34 سنه خادمه وشهرتها نجلاء ومقيمه بذات العنوان "زوجه الأول" بعرض كمية من المشغولات ‏الذهبية للبيع على محلات الصاغة بدائرة القسم بدون فواتير.

تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المذكورين، وبمناقشه الأول أقر بادئ الأمر بأن تلك المشغولات تخص زوجته، وأنه لا يحمل فواتيرها فى الوقت الحالى ‏وبتطوير مناقشته والتضييق عليه اعترف بأنها جزء من كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية موجودة داخل غرفة الإقامة المؤقتة ‏الخاصة بهم بفندق أبو الوفا دائرة قسم أول سوهاج، والتى قاموا بسرقتها من إحدى الفيلات السكنية بمنطقة التجمع ‏الخامس بالقاهرة الجديدة محل عملهما عن طريق استخدام مفتاح تحصل عليه من المجنى عليه لإجراء أعمال النظافة بها، وقاموا ‏باستغلال عدم تواجد المجنى عليه وزوجته واستولوا على تلك المسروقات وحضروا بها لمدينة سوهاج وأقاموا بفندق أبو الوفا تمهيداً ‏للتصرف فيها على فترات خشية من افتضاح أمرهما، بإرشاد المتهمين تم ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية مختلفة الأنواع والأوزان وكذا مبلغ مالى وقدرة "80825" ثمانون ألفاً وثمانى مائة وخمسة وعشرين جنيهاً مصرياً، ومبلغ "9000" تسعة آلاف درهم إماراتى من داخل الغرفة رقم "705" محل إقامتهما بالفندق المشار إليه بمخاطبة مديرية أمن القاهرة، تبين أن المتهمين صدر بشأنهما قرار بالضبط والإحضار فى القضية رقم 2504 جنح قسم شرطة التجمع الخامس القاهرة الجديدة عن بلاغ كريم. ى. ك. ح 54 أسنان طبيب أسنان ومقيم التجمع الخامس القاهرة الجديدة، إيمان. أ. م. ا. ع 54 سنة رئيس قطاع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ومقيمة بذات ‏العنوان "زوجة الأول" بسرقة الفيلا السكنية الخاصة بهما بتاريخ 31/3/2016م، تم التحفظ على المتهمين والمسروقات، جارٍ تطوير مناقشة المتهمين وصولاً لإبعاد نشاطهما الإجرامى.. تحرر عن ذلك المحضر رقم 70 أحوال القسم.



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