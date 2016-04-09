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بالصور.. السيطرة على حريق بورشة سيارات فى شبرا الخيمة

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بالصور.. السيطرة على حريق بورشة سيارات فى شبرا الخيمة بالصور.. السيطرة على حريق بورشة سيارات فى شبرا الخيمة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بورشة كهربائى سيارات بشارع متفرع من 15 مايو قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء على عبد المقصود مدير الحماية المدنية بالواقعة.

انتقلت على الفور 3 سيارات إطفاء من ادارة الحماية المدنية فرع شبرا الخيمة لمكان الواقعة، وتبين للمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن الحريق شب فى ورشة لكهرباء السيارات، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر مادية أو بشرية تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

حريق بورشة سيارات بشبرا الخيمة (1)

حريق بورشة سيارات بشبرا الخيمة (2)

حريق بورشة سيارات بشبرا الخيمة (3)

حريق بورشة سيارات بشبرا الخيمة (4)

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