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اختيار خالد أبوزيد رئيساً لمجلس "الشراكة المائية العالمية" لشرق أفريقيا

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اختيار خالد أبوزيد رئيساً لمجلس "الشراكة المائية العالمية" لشرق أفريقيا اختيار خالد أبوزيد رئيساً لمجلس "الشراكة المائية العالمية" لشرق أفريقيا
قرر مجلس شركاء الشراكة المائية العالمية لإقليم شرق أفريقيا، اختيار الدكتور خالد محمود أبوزيد رئيساً لها، وذلك لمدة عامين ابتداء من أبريل 2016، والتى تسع شراكات وطنية من دول حوض النيل والقرن الأفريقى " والسودان وإثيوبيا وإريتريا وأوغندا وكينيا وبوروندى ورواندا والصومال" .

وتستضيف ‏مبادرة حوض النيل بمدينة عنتيبى فى أوغندا المقر المؤقت لسكرتارية الشراكة المائية لإقليم شرق أفريقيا، كما تستضيف مدينة ستوكهولم بالسويد مقر الشراكة العالمية للمياه منذ أن أنشأت فى عام 1996.

‏وانعقدت مراسم انتقال الرئاسة من بوروندى إلى مصر خلال الاجتماع الإقليمى الرابع لمجلس الشركاء بدول شرق أفريقيا، بحضور السكرتير العام للشراكة العالمية للمياه بمدينة عنتيبى.

ويعتبر هذا الاجتماع الذى ينعقد كل عامين بمثابة الجمعية العمومية للشراكة المائية لشرق أفريقيا، يتم فيه مناقشة المشروعات والأنشطة التى تمت والبرامج والخطوط الاستراتيجية للسنتين التاليتين، وعقد على هامش إجتماع مجلس الشركاء، الاجتماع الحادى والعشرون للجنة الإقليمية التسيرية للشراكة المائية لشرق افريقيا برئاسة الدكتور خالد أبوزيد.

وخلصت الاجتماعات إلى تحديد أولويات التوجهات الاستراتيجية للعمل فى المرحلة القادمة والتى ستشمل خمس مجالات رئيسية منها الأمن المائى العابر للحدود، والترابط بين الطاقة والغذاء والنظم الأيكولوجية والأمن المائى، والتغيرات المناخية والأمن المائى، والتنمية العمرانية والأمن المائى، والأهداف الخاصة بالمياه فى أجندة التنمية المستدامة حتى 2030 التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقشت الاجتماعات أنشطة البرامج والمشروعات الجارية التى تنفذها الشراكة المائية لشرق أفريقيا وتشمل برنامج الإدارة المتكاملة للجفاف فى القرن الأفريقى، وبرنامج المياه والمناخ والتنمية فى شرق أفريقيا، وبرنامج التدريب حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية لإدارة مخاطر الجفاف، وبرنامج التدريب حول القانون الدولى للمياه.

‏‎وشغل الدكتور خالد أبوزيد، أمين عام الشراكة المائية المصرية، والمدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيدارى، عدة مناصب على المستوى الأفريقى شملت، مسئول الأمانة الفنية لشمال أفريقيا بالمجلس الوزارى الأفريقى للمياه، وعضو اللجنة الفنية العليا لمشروعات الانهار المشتركة ببرنامج تنمية البنية التحتية فى أفريقيا التابع لمبادرة النيباد والبنك الأفريقى للتنمية، ورئيس فريق تصميم نموذج دعم اتخاذ القرار لحوض النيل بمكتب النيل الشرقى بإثيوبيا التابع لمبادرة حوض النيل، والمدير الإقليمى لمشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بشمال إفريقيا، ورئيس فريق إعداد تقرير الوضع المائى بحوض النيل وتقرير الوضع المائى بخزان الحجر الرملى النوبى لعام 2012.

كما عمل أستاذا سابقا بالمركز القومى لبحوث المياه، ورئيس فريق الرؤية الإستراتيجية لإعادة استخدام الصرف فى مصر حتى 2030، ورئيس فريق الخطة الإستراتيجية للإدارة المتكاملة للمياه بالإسكندرية حتى 2030، ونائب رئيس المفوضية المتوسطية للتنمية المستدامة، وعضو اللجنة التنفيذية ومجلس المحافظين بالمجلس العربى للمياه، ورئيس فريق إعداد تقرير الوضع المائى فى المنطقة العربية لعام 2004 وعام 2012.
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وزير الرى يفتتح ورشة حول "إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها" الأحد
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