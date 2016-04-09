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مصدر ملاحى: انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

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مصدر ملاحى: انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية مصدر ملاحى: انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية
صرح مصدر ملاحى بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، ب‫أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن رغم سوء الأحوال الجوية وموجات الضباب، موضحاً أن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار، ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأضاف المصدر أن سوء الطقس فى بعض الأماكن لا يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، والتأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

وأشار إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ. ‏‫


>انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة وفقا لجدول التشغيل
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