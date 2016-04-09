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رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة تنفيذية عاجلة للمشروعات المتوقفة

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رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة تنفيذية عاجلة للمشروعات المتوقفة رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة تنفيذية عاجلة للمشروعات المتوقفة
أعلن مجلس الوزراء انه استكمالاً لمتابعة إجراءات حصر المشروعات الخدمية والتنموية المتوقفة والجارى تنفيذها، طالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده، اليوم السبت، مع مسئولى متابعة المشروعات بتحديد المشاكل والمعوقات، ووضع الخطط التنفيذية العاجلة لحلها وإزالتها، وكذا التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من تنفيذها، تمهيداً لدخولها الخدمة وفقاً للجداول الزمنية المقترحة، على أن تكون الأولوية لنهو المشروعات التى حققت معدلات تنفيذ مرتفعة، كما طالب بإعداد حصر ربع سنوى للمشروعات التى يمكن نهوها.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء، أكد على حرص الانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة والجارى تنفيذها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات، وانه استعرض خلال الاجتماع تقريراً حول مراجعة المشروعات على أرض الواقع، ومتابعة معدلات التنفيذ التى تحققت فى كل مشروع على حدة، والجدول الزمنية المحددة للانتهاء منها.

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