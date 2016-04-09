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رفع جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم شرطة ملوى" لإصدار القرار

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رفع جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم شرطة ملوى" لإصدار القرار رفع جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم شرطة ملوى" لإصدار القرار
رفعت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عادل فلتس رئيس الدائرة الثانية، جلسة إعادة محاكمة 381 متهما من عناصر الإخوان بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة ملوى"، والمتهمين فى مقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور القسم، إبان أحداث فض أعتصامى رابعة والنهضة، بينهم 181 متهما محبوسا على ذمة القضية، لإصدار القرار.

وكانت محكمة النقض، قد قبلت الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد والبراءة التى صدرت بحق 528 متهما فى 28 من شهر أبريل 2014 أمام دائرة الإرهاب بجنايات المنيا.


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