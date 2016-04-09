مدير أمن الغربية يتفقد تأمين محكمة طنطا ويستمع إلى شكاوى المواطنين

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، خدمات تأمين محكمة طنطا الابتدائية، يرافقه اللواء حاتم عبد الله مساعد المدير لشئون الوحدات، والعميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور، والعقيد محمد الميدانى رئيس مباحث المجمع، والعميد نصر الله إبراهيم منصور رئيس إدارة الترحيلات، والنقيب محمد أبو العطا قائد حرس المجمع.

ووجه مدير الأمن بعمل حرم آمن وقيام الخدمات المعينة على الحواجز المرورية على الشوارع المؤدية إلى المحكمة بإحكام السيطرة على دخول وخروج السيارات، والتفتيش الدقيق لها والمترددين على المجمع.

كما وجه مدير الأمن برفع كافة الإشغالات والقمامة والسيارات المتروكة بمحيط المجمع، وإحكام الحرم الأمن من جميع اتجاهات المجمع، والتنبيه على ضرورة متابعة منظومة المراقبة عن طريق الكاميرات للوقوف على الاستعدادات لتأمين القضاة والمترددين على المجمع.

واستمع مدير أمن الغربية لشكوى المواطن زيدان الرسام حول تضرره من بعض الأفراد بمركز بسيون، ووجه مأمور مركز بسيون بفحص الشكوى والعمل على إزالتها، كما استمع إلى شكوى المواطن خالد سيد عمر، محامٍ، والذى طالب بإنشاء نقطة تأمين لمساكن الأوقاف بمنطقة العجيزى أول طنطا، ووجه بفحص الطلب ومدى إمكانية إنشاء نقطة تأمين.

وقرر مدير الأمن مجازاة بعض الأفراد لعدم قيامهم بمهام خدمتهم على الوجه الأكمل بالتفتيش الجيد للمترددين على المحكمة، وقام بتوعية الضباط والأفراد بالظروف الراهنة والظهور بمظهر لائق وحسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم.