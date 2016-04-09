وزير المالية: 94 مليار جنيه دعم السلع التموينية والمعاشات في الموازنة الجديدة

أعلن وزير المالية أن دعم السلع التموينية خلال موازنة العام المالي القادم 2016/2017 سيسجل 42 مليار جنيه مضيفا إن قيمة دعم المعاشات هي 52 مليار جنيه.

وأكد الجارحي ـ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة ـ أن الحكومة تسعى بالدعم لمحدودي الدخل كما تسعى لتعظيم موارد الدولة من الضرائب عرضيا وطوليا..موضحا أن الوزارة ستعمل على إضافة المزيد من الممولين للقاعدة الضريبية، وزيادة النشاط الاقتصادي في الدولة وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية.

وفي سياق آخر، أكد الجارحي أن تقييم سعر الدولار في الموازنة الجديدة عند تسعة جنيهات جاء بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفا إن زيادة الاستيراد أثر سلبا على الاقتصاد القومي والصناعات القومية وأن البنك المركزي، ووزارة المالية يأخذون هذه الاعتبارات في قراراتهم المتعلقة بالموازنة الجديدة.

أ ش أ