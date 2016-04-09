أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير المالية: 94 مليار جنيه دعم السلع التموينية والمعاشات في الموازنة الجديدة

Google+ Print
وزير المالية: 94 مليار جنيه دعم السلع التموينية والمعاشات في الموازنة الجديدة وزير المالية: 94 مليار جنيه دعم السلع التموينية والمعاشات في الموازنة الجديدة

 

وزير المالية عمرو الجارحي

أعلن وزير المالية أن دعم السلع التموينية خلال موازنة العام المالي القادم 2016/2017 سيسجل 42 مليار جنيه مضيفا إن قيمة دعم المعاشات هي 52 مليار جنيه.

وأكد الجارحي ـ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة ـ أن تسعى بالدعم لمحدودي الدخل كما تسعى لتعظيم موارد الدولة من الضرائب عرضيا وطوليا..موضحا أن الوزارة ستعمل على إضافة المزيد من الممولين للقاعدة الضريبية، وزيادة النشاط الاقتصادي في الدولة وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية.

وفي سياق آخر، أكد الجارحي أن تقييم في الموازنة الجديدة عند تسعة جنيهات جاء بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفا إن زيادة الاستيراد أثر سلبا على الاقتصاد القومي والصناعات القومية وأن البنك المركزي، ووزارة المالية يأخذون هذه الاعتبارات في قراراتهم المتعلقة بالموازنة الجديدة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن