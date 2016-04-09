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تشكيل الأهلي – إكرامي يعود.. فتحي في الوسط وعمرو جمال يقود الهجوم

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تشكيل الأهلي – إكرامي يعود.. فتحي في الوسط وعمرو جمال يقود الهجوم تشكيل الأهلي – إكرامي يعود.. فتحي في الوسط وعمرو جمال يقود الهجوم

استقر مارتن يول مدرب الأهلي على البدء بعمرو جمال في الهجوم في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني السبت في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيعود شريف إكرامي لحماية عرين الفريق بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب الإصابة وسيلعب أحمد فتحي في وسط الملعب بجوار حسام غالي.

وتألق فتحي في هذا المركز في المباراة الماضية، فسجل هدفين في مرمى اتحاد الشرطة.

ورغم عودة ماليك إيفونا لقائمة الأهلي إلا أن يول فضل البدء بعمرو جمال في الهجوم بعدما شارك أساسيا أمام الشرطة.

وسيبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي.

الحارس: إكرامي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أحمد حجازي – صبري رحيل.

الوسط: غالي – فتحي – عبد الله السعيد – رمضان صبحي – مؤمن زكريا.

الهجوم: عمرو جمال.

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