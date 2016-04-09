تمكنت قوات الأمن بمطروح من إحباط تسلل 108 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم السبت، إخطاراً بضبط 108 متهمين 15 من أسيوط و39 من المنيا و9 من سوهاج و12 من الدقهلية و7 من البحيرة و1 من القليوبية و2 من دمياط و2 من كفر الشيخ و2 من الشرقية و3 من الفيوم و1 من الإسكندرية و5 من بنى سويف و5 من الغربية و2 من المنوفية و3 من السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

- إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم

>

>إ- حباط تسلل 26 من محافظة أسيوط إلى ليبيا عن طريق سيدى برانى

>

>- إحباط تسلل 182مواطنًا إلى ليبيا عن طريق السلوم وسيوة

>

>