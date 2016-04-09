تنظيم داعش ينفذ مذبحة بشعة فى مصنع أسمنت بسوربا ويقتل 24 شخصا

زعم تنظيم داعش الإرهابى قتله أكثر من 20 شخصا (قرابة الـ24) وتحريره لمعظم الـ300 عامل المأسورين فى مصنع الأسمنت السورى، وذلك بعد وصف أعضاء التنظيم للعمال بغير المسلمين والموالين للنظام.

وقال الموقع، أنه كانت هناك مخاوف على مدار الـ48 ساعة الماضية، من أن يكون تنظيم داعش قد قتل عدد أكبر من الـ300 عامل، الذين تم اختطافهم من منطقة "قلامون" خارج دمشق، وذلك بعد اقتحام مسلحون للمنطقة فى وقت مبكر يوم الثلاثاء الماضى، عندما فشل التنظيم فى السيطرة على القاعدة الجوية القريبة من منطقة "الضمير" ومحطة توليد الكهرباء الموجودة على الخطوط الأمامية فى المنطقة المتنازع عليها بين النظام والمعارضة.

وصرح أحد أقارب العمال المختطفين، أن 140 من العمال قد تم إطلاق سراحهم بالفعل، فى الوقت الذى أعدم فيه التنظيم الكثير من العمال على أسس مذهبية وطائفية، حيث اُختطف العمال خلال اشتباكات بين مسلحى "جيش تحرير الشام" الموالى لتنظيم داعش والقوات الحكومية قرب مدينة الضمير ومطارها العسكرى.

وقال المصدر، إن مسلحو داعش وفصائل موالية له شنوا هجوما على مواقع القوات الحكومية فى محيط مطار الضمير العسكرى ومحطة تشرين الحرارية، مستخدمين سيارات مفخخة.

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