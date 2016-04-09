داعش يفرض رسوما بالدولار مقابل السماح للمدنيين بالخروج من "الرقة" بسوريا

أفادت مصادر من داخل مدينة الرقة بسوريا، معقل تنظيم داعش، الإرهابى المسلح، بأن قيادات فى التنظيم المتطرف يتلقون مبالغ مالية مقابل السماح للمدنيين الخروج من المدينة.

وقالت المصادر، وفقا لشبكة "سكاى نيوزعربية" السبت، أن عددا من قيادات داعش بدأوا يتعاملون مع سماسرة لقبض مبلغ يقدر بـ 1000 دولار أمريكى كرسوم لمن يود الخروج من مناطق سيطرته.

وأضافت "أن دوريات الشرطة المعروفة بـ (الحسبة) التابعة للتنظيم تجوب يوميا شوارع الرقة وتبحث عن حجة ولو صغيرة لتفرض غرامات على الناس".

ونسبت المصادر هذه الممارسات إلى كثرة المشكلات الاقتصادية التى يعانيها التنظيم وعجزه عن تغطية نفقاته، مما دفعه إلى فرض مزيد من الضرائب.

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