ديلى ميل: عدوى فطرية وراء فشل أول عملية زراعة رحم فى أمريكا

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية النقاب عن أسباب فشل أول عملية من نوعها لزراعة الرحم فى أمريكا، خضعت لها السيدة الأمريكية لينزى، 26 عاما، فى أواخر شهر فبراير الماضى بمستشفى كليفلاند كلينيك فى أوهاير واستمرت 9 ساعات كاملة، وحصلت على الرحم من سيدة متوفاة إكلينيكيا، وأثارت العملية ضجة وجدلا كبيرين فى الأوساط العالمية.

وعلى الرغم من إعلان الفريق الطبى الأمريكى نجاح العملية الاستثنائية دون أى مضاعفات، وعبرت لينزى حينذاك عن فرحتها الغامرة خلال مؤتمر صحفى كبير وشكرت الأطباء الذين أجروا العملية، إلا أنه بعد مرور 4 أيام فقط تعرضت الفتاة لمشاكل صحية كبيرة بالرحم أدت إلى استئصاله، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أسباب ذلك، وأصبحت حالتها مستقرة.

وذكرت إدارة مستشفى كليفلاند كلينيك فى بيان نشر مؤخرا أن أول عملية زراعة رحم فى أمريكا، والتى خضعت لها لينزى، فشلت بسبب عدوى فطرية أدت إلى قطع إمدادات الدم عن الرحم، وبالتالى لم يجد الأطباء بدا من استئصاله، وأضاف البيان: "أن هذا الميكروب انتقل إلى رحم السيدة الأمريكية من القناة التناسلية".

- مستشفى بأوهايو يجرى أول عملية زراعة رحم فى الولايات المتحدة

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- فشل عملية زراعة رحم مأخوذة من سيدة متوفاة إكلينيكيا فى أوهايو

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