نيابة سوهاج تقضي بحبس «جزار» لحيازته حشيش وأفيون

مراسل- « ONA »:

​أمرت نيابة مركز سوهاج، بحبس جزار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه بالإتجار فى الحشيش، والأفيون.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج، بقيام المتهم بالإتجار فى الحشيش والأفيون، وترويجها على عملاءه من راغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية .

وبعد الحصول علي إذن النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 9 قطع من الحشيش، و19 جراماً من الأفيون.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، إعترف بالإتجار فيهما،وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ومصادرة المضبوطات .