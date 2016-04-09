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غضب بين أهالى 3 قرى بالدقهلية لعدم رصف الطريق الواصل بينها

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غضب بين أهالى 3 قرى بالدقهلية لعدم رصف الطريق الواصل بينها غضب بين أهالى 3 قرى بالدقهلية لعدم رصف الطريق الواصل بينها
سادت حالة من الغضب، فى صفوف أهالى قرية "لمبة" بالوحدة المحلية بقرية اليوسفية التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، بسبب عدم استكمال رصف الطريق، الواصل بين ثلاث قرى هى لمبة1، ولمبة2، ولمبة3، والذى يعتمدون عليه فى الذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم، حيث شكا الأهالى أن مدارسهم باتت فارغة بسبب الطريق الترابى، الذى يعيق سير المدرسين، والتلاميذ إلى المدارس، بالإضافة إلى قلة المواصلات.

وقال بعض الأهالى إن الفلاحين لم يعترضوا على توسعة الطريق بناء على توصيات مديرية الطرق لاستكمال رصفه، ومع ذلك لم يتم استكماله، فلا يمكن لعربة المطافئ أن تسير على الطريق أثناء المطر، ولا يمكننا إنقاذ مريض فى الليل، ولا يمكن للأطفال أن يتحملوا السير على أقدامهم مسافة طويلة للوصول إلى مدارسهم.

وتقدم العديد من الأهالى بطلب لمحافظ الدقهلية المحاسب حسام الدين إمام، ومديرية الطرق سرعة التدخل، مثلما استجابت لقرية التحسين وعزبة 400 ببنى عبيد، وقامت برصف جميع الطرق هناك.

عدم استكمال رصف طرق قرى لمبة بالدقهلية (1)

عدم استكمال رصف طرق قرى لمبة بالدقهلية (2)

عدم استكمال رصف طرق قرى لمبة بالدقهلية (3)


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