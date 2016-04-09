مديرية أمن سوهاج توجه قافلة طبية لعلاج العاملين بالشرطة والمسجونين مجانا

وجهت مديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على الأفراد والخفراء والعاملين بجهاز الشرطة، حيث جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.

ومن جانبه أوضح مدير أمن سوهاج، أن تلك القافلة تأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وأكد مدير أمن سوهاج أن القافلة التى تبدأ أعمالها اليوم وتستمر حتى الثلاثاء القادم وتضم جميع التخصصات من مستشفى الشرطة بأسيوط والقاهرة، لتوقيع الكشف الطبى من العاشرة صباحًا ‏حتى الخامسة مساءً ‏على أن يكون يوم السبت والأحد للعاملين بهيئة الشرطة، والاثنين للمرور على المسجونين بالسجون والحجوزات بالأقسام والمراكز، وأنه سيتم توقيع الكشف بمستشفى الشرطة المتواجدة بإدارة النجدة يوم الثلاثاء الموافق 12/4/2016 على ‏المواطنين مجانا وصرف العلاج المجانى‏.

وأكد النقيب أحمد صقر رئيس وحدة الإعلام بالمديرية، أن جهود مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج متواصلة ومستمرة من خلال توجيه القوافل الطبية لتقديم سبل الرعاية الصحية والطبية للعاملين بالمديرية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز، وكذلك التلاحم مع الجماهير وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم فى إطار الدور الإنسانى لجهاز الشرطة.

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