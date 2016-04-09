بالصور..ملكة جمال السياحة الأوروبية تحتفل بعيد ميلادها فى مركب بنيل الأقصر

احتفلت ملكة جمال السياحة الأوروبية، وعارضة الأزياء الشهيرة، لينكا جوزيفيوفا Lenka Josefiova ، والتى تزور الأقصر حاليًا، بعيد ميلادها داخل مركب شراعى بنهر النيل، وسط معابد الأقصر التاريخية، وذلك بصحبة مجموعة من أصدقائها من أوروبا ومصر، بينهم ملكة جمال العالم للبيكينى عام 2014 وعارضة الأزياء المعروفة، مارتينا اشتكياروفا، ومصممة الأزياء السلوفاكية المعروفة إيفانا سوجكوفا vana Jay Sojkova ، وبعض مصممى وعارضى الأزياء بإيطاليا.

وتبادلت ملكة جمال السياحة الأوروبية وصديقتها مارتينا ملكة جمال العالم للبيكينى عام 2014 الرقص وسط الأصدقاء وفوق ظهر المركب الشراعى، على أنغام الموسيقى العربية والأغانى الشعبية المصرية، وسط حالة من السعادة والبهجة وهى تقطع تورتة عيد ميلاها فى الأقصر.

وقالت لينكا جوزيفيوفا خلال الاحتفال بعيد ميلادها، إنها تشعر بأنها ولدت من جديد فهو أول عيد ميلاد لها وهى متوجة بتاج ملكة جمال السياحة الأوروبية، وأول احتفال لها بعيد ميلادها فى مصر التى تعد من أقرب البلاد إلى قلبها، وبمشاركة مجموعة من أصدقائها المصريين لأول مرة.

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- بالصور.. لينكا ملكة جمال السياحة الأوروبية تطلق هاشتاج "زوروا الأقصر"



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