بالفيديو ..."جوجل" يكشف صوراً لهيكل غريب في الصحراء المصرية

التقطت خرائط "Google Earth" صوراً لهيكل غريب في الصحراء المصرية الأمر الذي أثار حالة من الجدل خاصة وأن المبنى أو الهيكل الظاهر يبدو وكأنه تصميم متقدم بدرجة كبيرة.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صور للهيكل الغير المعروف وحوله دوائر غريبة، مشيرة إلى أن هذه الصور يمكن أن يربطها بعض العلماء بتكهنات حول وجود أطباق فضائية على كوكب الأرض، إلا إن ذلك ما زال غير مؤكد.

وعلق أحد الأشخاص على الفيديو الذي انتشر على موقع يوتيوب قائلا:" الفيديو يذكرني بحرب النجوم".

فيما تساءل آخر:"هل يمكن أن تعود هذه الصور لقاعدة مصرية خاصة بالمخلوقات الغريبة".

واتسمت تعليقات أخرى بجدية أكثر حيث قال أحد رواد موقع "يوتيوب":" قد تدل هذه الصور على موقع لإطلاق الصواريخ في الصحراء، أو حتى لمخبأ نووي، إلا إن كل هذه التكهنات تبقى غير مؤكدة خاصة مع عدم وجود تصريحات رسمية من جانب الحكومة المصرية".

شبكةعيونالإخبارية

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