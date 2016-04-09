أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو ..."جوجل" يكشف صوراً لهيكل غريب في الصحراء المصرية

  • مصر
  • 19
Google+ Print
بالفيديو ..."جوجل" يكشف صوراً لهيكل غريب في الصحراء المصرية بالفيديو ..."جوجل" يكشف صوراً لهيكل غريب في الصحراء المصرية

التقطت خرائط "Google Earth" صوراً لهيكل غريب في الصحراء المصرية الأمر الذي أثار حالة من الجدل خاصة وأن المبنى أو الهيكل الظاهر يبدو وكأنه تصميم متقدم بدرجة كبيرة.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صور للهيكل الغير المعروف وحوله دوائر غريبة، مشيرة إلى أن هذه الصور يمكن أن يربطها بعض العلماء بتكهنات حول وجود أطباق فضائية على كوكب الأرض، إلا إن ذلك ما زال غير مؤكد.

وعلق أحد الأشخاص على الفيديو الذي انتشر على موقع يوتيوب قائلا:" الفيديو يذكرني بحرب النجوم".

فيما تساءل آخر:"هل يمكن أن تعود هذه الصور لقاعدة مصرية خاصة بالمخلوقات الغريبة".

واتسمت تعليقات أخرى بجدية أكثر حيث قال أحد رواد موقع "يوتيوب":" قد تدل هذه الصور على موقع لإطلاق الصواريخ في الصحراء، أو حتى لمخبأ نووي، إلا إن كل هذه التكهنات تبقى غير مؤكدة خاصة مع عدم وجود تصريحات رسمية من جانب المصرية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا