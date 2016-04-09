القبض على أمين مخزن الخردة بمجلس مدينة طنطا لاختلاسه العهدة

تمكن المقدمان محمود سامى ومحمد طلال مفتشا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا، من ضبط أمين مخزن الخردة الخاص بمجلس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، لقيامه باختلاس العهدة الخاصة به، مستغلاً موقعه الوظيفى فى ارتكاب جريمته، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقُدرت المسروقات بآلاف الجنيهات.

بداية الواقعة بورود معلومات لمفتشى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام المتهم" بشرى .ا.و.ح" أمين مخزن الخردة التابع لمجلس مركز ومدينة طنطا الكائن بمنطقة الاستاد، باختلاس العهدة الخاصة به من معدات ومنقولات والاستيلاء عليها، وتم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع محافظة الغربية لتحرى ظروف وملابسات الواقعة، والتأكد من صحتها، وتبين صحة الواقعة واختلاس المتهم للعهدة، وقدرت بآلاف الجنيهات، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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