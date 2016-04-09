تجديد حبس شرطية بمباحث الآداب لاتهامها بالتحريض على خطف شاب وضربه بأوسيم

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، بتجديد حبس شرطية بمباحث الآداب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحريض على خطف شاب بمعاونة مجموعة من المسجلين على ذمة قضايا مخدرات، والتعدى عليه بالضرب لوجود علاقة غرامية بينهما، وخشية افتضاح أمرها.

كانت قوة من مباحث قسم أوسيم، قد خرجت للقبض على 4 متهين بالاتجار فى المواد المخدرة، بعد صدور إذن من النيابة العامة، وتوجهت القوة إلى إحدى الشقق، وتمكنوا من ضبط المتهمين الأربعة، إلا إنهم اكتشفوا وجود شخص أخر تبدو عليه علامات التعذيب، تبين أنه "محمد. ع"، وبه آثار تعد وضرب وسحجات من أثار التعذيب، وبسؤاله عن سبب تواجده بالمكان أكد أن المتهين قاموا بخطفه بناء على تحريض من "مرورة. م " شرطية بمباحث الآداب.

وأضاف المتهم أنه كان على علاقة سابقة بها وخشيت من افتضاح أمرها، بحجة أن المتهم يمتلك صورا خاصة بها على هاتفه المحمول، وبعد عمل التحريات اللازمة تم التاكد من صحة الواقعة، وتم القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت صلتها بالواقعة، فقررت النيابة حبسها، إلى أن تم تجديد الحبس.

القبض على شقيقين لاتهامهما بالاعتداء على طبيب داخل مستشفى أوسيم بالجيزة