احذر.. 6 مشكلات صحية يسببها حبس البراز أهمها اضطراب القولون

هل تعانى من مشكلة الإمساك وقلة التبرز؟ تكتمه لحين وصولك إلى المنزل أو تكتمه لأى سبب كان؟ فعليك أولا أن تتخلى عن هذه العادة سواء إن كنت مضطرا لها أو تفعلها برغبتك.

فمن الطبيعى أن يخلص الإنسان نفسه وجسمه أولا بأول من سمومه وفضلاته، فهى عبارة عن فضلات وسموم وبواق طعام إذا لم يتخلص منها الجسم ضرته، لذا يطردها خارجا، وإذا أنت تأخرت فى إخراجها وتعودت على هذه العادة قد يسبب لك هذا التصرف بعض المشكلات الصحية، هذا ما أكد عليه الدكتور محمد بخيت استشارى أمراض الباطنة ناصحا بضرورة الاهتمام بشرب كم كاف من المياه يوميا لسهولة التبول وكذلك تسهيل التبرز، ونصح أيضا بضرورة علاج أية مشكلة مرضية قد تمنعك أو تخيفك التبرز كالإصابة بالإمساك أو الشرخ أو البواسير، وكذلك عليك الاعتياد على دخول الحمام بمجرد شعورك بتلك الحاجة ولا تؤجلها لأى سبب حتى لا تجف وتصبح أكثر قسوة وصعوبة، ومن أهم أضرار حبس البراز:

- يسبب الإخلال بمنظومة الهضم بشكل عام، وسوء امتصاص الغذاء وسوء توزيع العناصر فى الجسم

>- يسبب إخلالا نظام القولون وعمله

>- يسبب بلا شك شعورا دائما بالانتفاخ الشديد مع كثرة تكون الغازات ذات الرائحة الكريهة

>- آلام البطن والمغص والتقلصات لن تبرحك حتى تعتاد التخلص من فضلاتك

>- الشعور بالضيق الشديد والعصبية الناتجة عن عدم الراحة بالبطن والأمعاء

>- تسبب اضطرابا فى طبيعة تناولك لوجبات اليوم كلها، فقط تعانى ضعف بالشهية أو شعور بآلام بالبطن متكررة بعد تناولك لأى طعام

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