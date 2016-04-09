وفاة فتاة بحادث صدم عمود إنارة في رأس الخيمة

وقع ظهر اليوم حادث اصطدام مركبة بعمود إنارة على شارع الجولان، وقد أسفر عن وفاة فتاة آسيوية (ش.ش.ا) (25) سنة، وإصابة شقيقتها (ز.ش.ا) (24) سنة بإصابة بليغة، فيما أصيب شقيقهما قائد المركبة (م.ش.ا) (21) سنة بإصابات متوسطة.

وأوضح المقدم إبراهيم مطر رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل بالإنابة، بأنه ورد بلاغ ظهر يوم السبت إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انحراف واصطدام مركبة على شارع الجولان، وبه (3) إصابات، وعلى الفور تحركت فرق الاسعاف والانقاذ وسيارات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم إخراج المصابين من المركبة، وتبين وجود (3) أشقاء فتاتين وشاب، وهم من الجنسية الآسيوية، وبعد إخراجهم تم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى، ولكن الشقيقة الكبرى كانت قد فارقت الحياة نتيجة قوة اصطدام المركبة في عمود الإنارة من الناحية التي كانت تجلس بها في المعقد الخلفى، فيما كانت إصابة شقيقتها بليغة كونها كانت تجلس معها في نفس المقعد الخلفي، أما إصابة أخيهما السائق فكانت متوسطة، وهما يتلقيان العلاج في المستشفى.

وأضاف رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل بالإنابة أن سائق المركبة كان يقود مركبته على شارع الجولان قادم من شارع الرمس، لتنحرف مركبته عن الطريق ناحية اليمين، محاولاً إرجاعها إلى مسارها الصحيح لكنه لم يستطع السيطرة عليها، لتنحرف مجدداً نحو اليسار وتصطدم بعمود الإنارة.