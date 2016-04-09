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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف لـ9 مايو للشهود

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف لـ9 مايو للشهود تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف لـ9 مايو للشهود

ميادة أشرف – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة 48 متهما من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان في قضية ” أحداث عين شمس ” والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبد الرؤوف .. لجلسة 9 مايو المقبل لسماع اقوال باقي الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل والعمد والشروع فيهوتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

حيث أطلق أحدهم (المتهمين) عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية فأصابتها في رأسها مما ادي إلى مصرعها كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين فأصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته.

وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج متكالبين عليها ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها فأرداها قتيلة وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين.

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