تأجيل الطعن على فوز مرشحى دائرة منشأة القناطر بانتخابات البرلمان لـ14 مايو

أجلت دائرة السبت (د) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار حازم عبد العظيم، الطعن المقدم من إيمان محمود ناصف الأمين المساعد لأمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، على نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى دائرته منشأة القناطر بمحافظه الجيزة، إلى جلسة 14 مايو المقبل، لإحضار محاضر الفرز، وجمع الأصوات من اللجنه العليا للانتخابات.

واختصم الطعن، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، والفائزين فى الدائرة أعضاء مجلس النواب الحالى علاء ناجى وأحمد فاروق.

وأكد الطعن على وجود عدد من المخالفات فى اللجان ومرحلة الفرز منها منع المندوبين عن المرشحة من الحصول على محاضر الفرز، ومنعها شخصيا عن الحصول على محضر الفرز فى الشيخ زايد.

وأشارت مقدمة الطعن إيمان ناصف لـ"اليوم السابع" فى تصريحات صحفية، إلى إنه تم عقد عدة جلسات أمام محكمة النقض منها جلسة لمناقشتها فى الطعن، وجلسة لسماع الشهود، وفى جلسة أخرى صرحت لها المحكمة بالحصول على نتائج التظلمات التى قدمتها إلى اللجنه العليا للانتخابات، ونتيجتة التجميع، ومحاضر الفرز، إلا أن اللجنه العليا رفضت وطلبت من المحكمة مخاطبتها رسميا للحصول على تلك المحاضر.

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