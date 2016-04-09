تجديد حبس المتهمين بتسهيل الدعارة وبيع الأطفال داخل دار أيتام بالإسكندرية

جددت نيابة الرمل ثان، حبس المتهمين بتسهيل الدعارة والاتجار بالبشر، داخل دار أيتام فى الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مباحث مكافحة الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى ألقت القبض على شبكة للآداب العامة يديرها مدير جمعية للأيتام وآخرون، ويقومون ببيع الأطفال.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، تفيد بقيام "أحمد.ا" مدير دار جمعية الهبة الخيرية لرعاية الأيتام الكائنة بدائرة قسم ثان الرمل بإدارة الدار لأعمال الدعارة، واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز بمساعدة "سهير.م" مقابل أجر مادى يتقاضينه نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "أحمد. ا" 58 سنة مدير دار جمعية الهبة الخيرية لرعاية الأيتام مقيم دائرة قسم أول المنتزه السابق اتهامه فى 3 قضايا "ضرب – شيك – تبديد" منها القضية جنح قسم أول الرمل "تبديد" المأذون بضبطه، و"سهير.م " 37 سنة بدون عمل مقيمة دائرة أول المنتزه "المأذون بضبطها"، وزوجة الأول "آمنة. ا" 41سنة ربة منزل مقيمة دائرة أول المنتزه "تسهيل دعارة"، و"إبراهيم .ع" 54 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول الرمل، و"أحمد .س" 66 سنة بالمعاش مقيم دائرة قسم شرطة اللبان، و"شريف .س" 44 سنة سمكرى سيارات مقيم دائرة قسم الجمرك.

بمواجهتهم اعترفوا بقيام الأول والثانية بإدارة دار الجمعية لأعمال الدعارة، بالإضافة إلى قيامهم بالاتجار بالبشر من خلال الاستحواذ على الأطفال حديثى الولادة والمولودين سفاحًا ويقومـون بعرضهـم للبيـع على عملائـهم ويـعاونـهم فى ذلك الثالثة والرابع.

وقيام السادس بشراء نجلة الثانية الطفلة "فاطمة" التى تبلغ من العمر 9 أشهر بمبلغ 7 آلاف جنيه تقاسمه كل من الأول والثانية والرابع تم التحفظ على شهادة الميلاد الخاصة بالطفلة المذكورة ومنسوبة للمتهم السادس وضبط بحوزتهم مبلغ 5365 جنيهًا ومبلغ 317 دولارا أمريكيا ومبلغ 315 ريال سعودى و35 قرص منع الحمل ومطواة – قرص مخدر – قطعة لمخدر الحشيش، 7 هواتف محمولة وعدد 330 قرص منشط جنسى و18 كيس منشط جنسى و6 عبوات دهان منشط ومجموعة من الأوراق والمستندات ودفاتر جمع تبرعات للدار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتم تسليم الأيتام نزلاء الدار وعددهم "14" حدث لمندوب مديرية الشئون الاجتماعية، وتم تحرير المحضر جنايات قسم ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

بالفيديو والصور.."اليوم السابع"داخل دار أيتام تحول لوكر دعارة وبيع الأطفال بالإسكندرية..الجيران:الدار مشبوهة..ورجال ونساء يترددون عليها بحجة زيارة الأيتام..والأطفال:"خايفين نتكلم عشان محدش يقبض علينا"