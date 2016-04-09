طعنها ابنها حتى الموت.. هذه تفاصيل مقتل مقدمة البرامج Stacy Fawcett

قتلت مقدمة برنامج Favorite Foodie، Stacy Fawcett على يد ابنها، الذي طعنها حتى الموت داخل المنزل العائلي في ولاية تكساس الأمريكية.

وكشفت صحيفة Daily Mail البريطانية عن اتصال McCann Utu Jr البالغ من العمر 19 عاماً في منتصف ليل الجمعة بالطوارئ (911)، الذين أخبرهم بأنه ارتكب جريمة. وعندما أتى عناصر الشرطة إلى مسرح الجريمة، وجدوا شقيقه Josiah Utu ابن الـ 17 عاماً، ووالدته Stacy البالغة من العمر 45 عاماً، مقتولَين.

وذكر تقرير الشرطة أنّ المجرم طعن والدته وأخيه بسكين المطبخ حتى الموت، ثمّ طعن نفسه ونقل إلى مستشفى Texas Health Presbyterian، حيث فارق الحياة هناك متأثراً بجروحه.

وقال Justin Fawcett عمّ المجرم إنّ McCann Utu Jr تلقى ضربة قوية على رأسه أثناء لعب كرة السلة في ثانوية Plano West Senior منذ سنوات قليلة، وهو يتصرّف بغرابة منذ ذلك الحين.