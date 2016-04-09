رغم سعادتها بحبّها الجديد مريم أوزيرلي تخسر مليون دولار

أكد مقرّبون من الممثلة التركية مريم أوزيرلي أنها سعيدة جداً في حبها الجديد مع الشاب الوسيم ألب أوزجان، الذي تعيش معه حالياً أحلى أيامها.

وقد أكدت مريم أن ألب منحها إحساساً بالإستقرار والأمان افتقدته طويلاً في اسطنبول إثر تخلي حبيبها السابق رجل الأعمال الهارب من القانون التركي جان أتيش عنها وعن ابنتهما لارا.

وقد شوهد الحبيبان معاً قبل أيام في أحد مقاهي مركز (زورلو سنتر) التجاري في اسطنبول مع صديقين مشتركين لهما.

وقد رصدت عدسات المصورين مريم تنظر بمحبة عميقة لحبيبها الجديد، رغم أنها رفضت بأسلوب حاسم التحدث مع الصحافيين متمنية منهم إحترام خصوصيتها.

وجاء كشف مريم أوزيرلي في هذا الوقت بالذات، رداً فعلياً على شائعة تفكيرها جدياً بهجرة تركيا مجدداً على غرار ما فعلت في عام 2013 .

ويتمنى أصدقاء مريم المقربون أن لا يخيب الحبيب الجديد أملها ويحطم قلبها.

من جهة ثانية، وبعد نشر صحيفة "حرييت" التركية خبر تخلي ماركة تجارية أخرى عن مريم بعد ماركة "إيليدور" التي استبدلتها بالممثلة الصاعدة إيلتشين سانجو، وهي نفس الشركة التي أعلن والد مريم حسين أوزيرلي في حفل افتتاح فيلمها "جرح أمي" أنها وقعت عقدا إعلانيا معها قيمته مليوني ونصف مليون ليرة تركية أي ما يقارب المليون دولار، أصدر مدير أعمال مريم أوزيرلي بيانا رسمي ينفي إلغاء الشركة لعقدها الإعلاني مع مريم ويؤكد أنه لا يوجد عقد رسمي موقع بعد بين الطرفين، وإنما حدث تفاوض لتكون الوجه الإعلامي للماركة في ربيع وصيف 2016 لكنها غيرت برنامجها وقررت أن تكون مريم أوزيرلي وجهها الإعلامي في موسم شتاء وخريف 2017، وما زال التفاوض مستمراً مع الشركة ولم يحسم بعد في إتفاق نهائي.

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