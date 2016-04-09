بالصور.. مستشارة الرئيس تقبل رأس نائبة بعد خلافها مع وزير البيئة

نشبت منذ قليل مشادة كلامية بين الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والنائبة شيرين فراج إحدى نواب البرلمان، حيث اتهمت النائبة الوزارة بعدم القيام بدورها المنوط، والإضرار بالبيئة، وقالت إنها أرسلت له أكثر من استجواب بسبب التلوث الذى ينتشر فى الهواء، لكنه لم يجب عليه، مضيفة "انتوا بتموتوا المصريين".

من جانبه رد الدكتور خالد فهمى "اتصلت بيكى يا فندم وانت معبرتنيش"، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بدورها فى الملفات المتعلقة بالبيئة كافة والحفاظ عليها.

فيما قامت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس التخصصى الاقتصادى التابع لرئاسة الجمهورية، والمدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بتقبيل رأس النائبة وطالبتها بالجلوس فى مكانها لكن النائبة أصرت على المغادرة لعدم استماع الحضور لحديثها، وتأكيدًا للحضور على أن المؤتمر علمى، وأنه يمكن للنائبة استجواب الوزير فى مجلس النواب وسؤاله.

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