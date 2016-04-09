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انتحار مدرس بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى فوه فى كفر الشيخ لمروره بأزمة نفسية

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انتحار مدرس بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى فوه فى كفر الشيخ لمروره بأزمة نفسية انتحار مدرس بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى فوه فى كفر الشيخ لمروره بأزمة نفسية
لقى "عمرو. ا. م"، 40 سنة، مدرس بالمدرسة الثانوية الصناعية فى فوه مصرعه غرقاً، بعد أن ألقى بنفسه من أعلى كوبرى فوه فى نهر النيل لمروره بأزمة نفسية، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى، وتحرر المحضر رقم 6218 إدارى مركز شرطة فوه.

تلقى اللواء محمد عاطف، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد العادلى مأمور مركز شرطة فوه، بانتحار "عمرو. ا. م"، مدرس بالمدرسة الثانوية الصناعية بفوه، بإلقاء نفسه من أعلى الكوبرى المطل على نهر النيل، وتوجه رئيس المباحث والمسطحات المائية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحى بفوه.

وتبين من التحريات التى أجرتها مباحث فوة أن المدرس يعانى من حالة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية فى الحادث، تم تحرير محضر رقم 6218 إدارى فوه، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365