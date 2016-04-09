رئيس المجلس التخصصى بالرئاسة: يمكن توليد 10 ملايين طن وقود من المخلفات

قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس التخصصى الاقتصادى التابع لرئاسة الجمهورية، والمدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن إدارة المخلفات مكلفة، لكنها ليست بالضرورة ثروة، ويجب على المسئولين معرفة كيفية التعامل معها، متابعة: " مصر أم الدينا وقامتنا أفضل من دول الاتحاد الأوروبى بالكامل ".

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر "المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية" الذى ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس لشئون المشروعات القومية والدكتور خالد فهمى وزير البيئة وعدد من المحافظين الحاليين والوزراء السابقين وأعضاء مجلس الشعب والمسئولين، أن المخلفات الصلبة البلدية فى مصر تبلغ سنويا 20 مليون طن والمخلفات الزراعية تصل إلى ضعفها، ويمكن لمصر أن تولد 10 ملايين طن وقود بديل و20 مليون طن أسمدة عضوية، مضيفة: "على الرغم من هذه الأرقام فإننا لا ندورها ولا نعرف كيف نتخلص منها".

محلب: الإدارة المحلية تتحمل المسئولية الأكبر لمواجهة مشكلة القمامة

"محلب" ووزيرا البيئة والتنمية المحلية يشاركون غدا بمؤتمر "المخلفات الصلبة"