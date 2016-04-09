أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس المجلس التخصصى بالرئاسة: يمكن توليد 10 ملايين طن وقود من المخلفات

Google+ Print
رئيس المجلس التخصصى بالرئاسة: يمكن توليد 10 ملايين طن وقود من المخلفات رئيس المجلس التخصصى بالرئاسة: يمكن توليد 10 ملايين طن وقود من المخلفات
قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس التخصصى الاقتصادى التابع لرئاسة الجمهورية، والمدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن إدارة المخلفات مكلفة، لكنها ليست بالضرورة ثروة، ويجب على المسئولين معرفة كيفية التعامل معها، متابعة: " أم الدينا وقامتنا أفضل من دول الاتحاد الأوروبى بالكامل ".

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر "المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية" الذى ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس لشئون المشروعات القومية والدكتور خالد فهمى وزير البيئة وعدد من المحافظين الحاليين والوزراء السابقين وأعضاء مجلس الشعب والمسئولين، أن المخلفات الصلبة البلدية فى مصر تبلغ سنويا 20 مليون طن والمخلفات الزراعية تصل إلى ضعفها، ويمكن لمصر أن تولد 10 ملايين طن وقود بديل و20 مليون طن أسمدة عضوية، مضيفة: "على الرغم من هذه الأرقام فإننا لا ندورها ولا نعرف كيف نتخلص منها".

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (1)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (2)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (3)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (4)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (5)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (6)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (7)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (8)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (9)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (10)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (11)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (12)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (13)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (14)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (15)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (16)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (17)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (18)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (19)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (20)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (21)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (22)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (23)

خالد فهمى وزارة البيئة ابراهيم محلب المخلفات الصلبة اخبار عاجلة مؤتمر المخلفات الصلبة (24)

محلب: الإدارة المحلية تتحمل المسئولية الأكبر لمواجهة مشكلة القمامة

"محلب" ووزيرا البيئة والتنمية المحلية يشاركون غدا بمؤتمر "المخلفات الصلبة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر