مران مستبعدين الأهلي - عودة صالح ونجيب.. والأحد إجازة للجميع

أدى قائمة لاعبين الأهلي من المستبعدين عن السفر لتنزانيا مرانهم اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

قاد المران طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، إذ اقتصر التدريب على تدريبات تأهيلية فقط.

وشهد المران عودة الرباعي صالح جمعة - محمد نجيب - حسين السيد وأحمد ربيع الشيخ، حيث كانوا قد حصلوا على إجازة يوم أمس الجمعة من التدريبات وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني قبل سفره.

من جهة أخرى، قرر مارتن يول المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم غدا الأحد عقب العودة من تنزانيا، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الإثنين استعدادا لمباراة إنبي.

الأهلي يلاقي يانج أفريكانز التنزاني عصر اليوم الأحد في تنزانيا بذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره إنبي في بطولة الدوري يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.