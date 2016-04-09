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وزير الآثار من الشرقية: الاستعانة بالقطاع الخاص لتطوير المناطق الأثرية

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وزير الآثار من الشرقية: الاستعانة بالقطاع الخاص لتطوير المناطق الأثرية وزير الآثار من الشرقية: الاستعانة بالقطاع الخاص لتطوير المناطق الأثرية
اقتراح الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، الاستعانة بالقطاع الخاص والمستثمرين، بغرض توفيرخدمات فى المناطق الأثرية، من خلال قانون حق الانتفاع وتحت إشراف الوزارة، لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، خاصة أن الوزارة ميزانيتها محدودة.

وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفى له بمحافظة الشرقية، أن المشروعات الأثرية لا تحقق أرباحا من التذاكر المخصصة للدخول، وأن دول العالم تدعم المناطق ماليا، إلا أننا فى نعانى من ظروف اقتصادية تحول دون ذلك .

وأشار إلى أنه شكل لجنة من "الآثار، والسياحة، والثقافة، والنقل، والمحليات"، لتذليل كافة العقبات الروتينية التى تحول دون تطوير المناطق الأثرية.

كان استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية وعددد من نواب المحافظة الوزير والوفد المرافق له والدكتور محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار والمهندس عبد الله أبو بالعلا رئيس قطاع المشروعات وإلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، لزيارة مديدانية لمواقع تل بسطا ومنزل أحمد عرابى بمدينة الزقازيق وصان الحجر فى مركز صان الحجر .

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