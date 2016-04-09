دراسة أسترالية: البدينات يجدن صعوبة فى الرضاعة الطبيعية

قالت دراسة أسترالية، إن النساء اللاتى يعانين من البدانة ربما يتوقفن عن إرضاع أطفالهن بشكل طبيعى قبل غيرهن لأسباب منها عدم ارتياحهن لفكرة إرضاع أبنائهن وهن محاطات بأشخاص آخرين.

وأجرى باحثون دراسة شملت سيدات خضن تجربة الإنجاب لأول مرة وخلصت إلى أن معظمهن اعتزمن الرضاعة الطبيعية قبل الولادة بغض النظر عن أوزانهن، وعبرت معظم النساء عن اعتزامهن الإرضاع طبيعيا لمدة نحو عام ولم يختلف هذا كثيرا استنادا إلى أوزانهن.

ولكن البدينات كن أكثر عرضة لتوقع عدم الارتياح لإرضاع أطفالهن حتى أمام أقرب صديقاتهن. كما أن النساء اللواتى أبدين انزعاجا أو عدم ارتياح لفكرة أن يشاهدهن أحد وهن يرضعن توقفن عن إرضاع أطفالهن أسرع من الأمهات اللاتى لم يكترثن بفكرة الإرضاع أمام آخرين.

وقالت روث نيوبى من جامعة كوينزلاند فى برزبين وهى إحدى المشاركات فى الدراسة "يبدو أن جميعهن لديهن نفس النوايا واتخذن نفس القرارات لكن المسائل المتعلقة بالثقة والراحة تمثل مشكلة."

ويوصى أطباء الأطفال الأمهات بإرضاع أطفالهن بشكل طبيعى حتى ستة أشهر على الأقل لأن هذا قد يقلص خطر تعرض الأطفال لأمراض الأذن والتنفس أو الوفاة المفاجئة والحساسية والبدانة والسكر.

كما أن فترات الرضاعة الأطول تعود على الأمهات أيضا بالنفع إذ تقلص خطر الإصابة بالاكتئاب وهشاشة العظام وبعض أنواع السرطان.

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