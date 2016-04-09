اليوم.. محاكمة 13 متهماً بقتل«طلعت شببب»داخل قسم شرطة الأقصر‎

مراسل« ONA »:

تستأنف محكمة جنايات قنا ، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحى أبوزيد محاكمة 13 متهما، بينهم 4 ضباط و5 رقباء محبوسين و4 مجندين مخلى سبيلهم بتهمة ضرب أفضى إلى موت المدعو طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطة لأتهامة بحيازته أقراص مخدرة.

ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر من العام الماضى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغا بتجمهر المئات من الأهالى بمستشفى الأقصر الدولى، احتجاجا على مقتل المدعو «طلعت شبيب الرشيدى»، واتهامهم عددا من الضباط بالتعدى عليه وضربه داخل القسم على خلفية ضبطه من أمام إحدى المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة، فتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من النقيب إبراهيم عمارة، معاون مباحث قسم الأقصر، وملازم أول محمد الأبنودي وملازم أول باهر طه وملازم أول سمير هانى ضباط بالقسم ومصطفى جمال ومحمد أبوغنيمة ومحمود سيد وموسى يوسف ومرسال حفنى رقباء سريبن، فتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد 15 يوما وإحالتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بالإضافة إلى 4 مجندين مخلى سبيلهم.