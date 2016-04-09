أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اليوم.. محاكمة 13 متهماً بقتل«طلعت شببب»داخل قسم شرطة الأقصر‎

Google+ Print
اليوم.. محاكمة 13 متهماً بقتل«طلعت شببب»داخل قسم شرطة الأقصر‎ اليوم.. محاكمة 13 متهماً بقتل«طلعت شببب»داخل قسم شرطة الأقصر‎

مراسل« ONA »:

تستأنف محكمة جنايات قنا ، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحى أبوزيد محاكمة 13 متهما، بينهم 4 ضباط و5 رقباء محبوسين و4 مجندين مخلى سبيلهم بتهمة ضرب أفضى إلى موت المدعو طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطة لأتهامة بحيازته أقراص مخدرة.

ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر من العام الماضى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغا بتجمهر المئات من الأهالى بمستشفى الأقصر الدولى، احتجاجا على مقتل المدعو «طلعت شبيب الرشيدى»، واتهامهم عددا من الضباط بالتعدى عليه وضربه داخل القسم على خلفية ضبطه من أمام إحدى المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة، فتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من النقيب إبراهيم عمارة، معاون مباحث قسم الأقصر، وملازم أول محمد الأبنودي وملازم أول باهر طه وملازم أول سمير هانى ضباط بالقسم ومصطفى جمال ومحمد أبوغنيمة ومحمود سيد وموسى يوسف ومرسال حفنى رقباء سريبن، فتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد 15 يوما وإحالتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بالإضافة إلى 4 مجندين مخلى سبيلهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا