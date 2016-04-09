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«النشار» عقب لقائه بالأمين العام لـ«النواب» : انطلاقة عمل مثمر بين «العدل» والمجلس

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«النشار» عقب لقائه بالأمين العام لـ«النواب» : انطلاقة عمل مثمر بين «العدل» والمجلس «النشار» عقب لقائه بالأمين العام لـ«النواب» : انطلاقة عمل مثمر بين «العدل» والمجلس

استقبل المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم السبت، المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب وشئون الإعلام، فى زيارة استهدفت تعزيز سبل التعاون المثمر بين المجلس وقطاع مجلس النواب بالوزارة، و كيفية خلق مناخ إيجابى يوسع آفاقًا لعمل مشترك، وذلك من خلال تبادل الرؤى المختلفة وطرح البدائل الخلاقة.

من جانبه صرح النشار عقب هذا اللقاء أنه على يقين بأن المرحله المقبلة سوف تشهد انطلاقة عمل مثمر بين الوزارة والمجلس لما لمسه من استعداد كامل من الجانب الاخرلتذليل كافة المعوقات فى سبيل تيسير منظومة العمل بين المجلس والوزارة.

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