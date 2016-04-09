الصحف الجزائرية تبرز ' تعثر ' الزمالك وقلق مدرب بجاية قبل انطلاق المباراة

سلطت الصحف الجزائرية الضوء على المباراة المرتقبة السبت التي ستجمع ما بين الزمالك ومولودية بجاية في دوري أبطال إفريقيا، واصفة إياها بالقمة العربية ذات النكهة الإفريقية.

فالزمالك صاحب التاريخ العريق في إفريقيا وبطل مصر الموسم الماضي لن يكون منافسا سهلا لوصيف الدوري الجزائري حاليا فريق بجاية.

وهو ما يجعل المباراة منتظرة بين الفريقين الطامحين للوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وأشارت صحيفة الفجر إلى تخوف المدرب عبد القادر عمراني من تأثر لاعبيه بالإرهاق في مواجهة الفارس الأبيض، فالفريق خاض 5 مباريات منذ 5 مارس الماضي.

بينما ألقت صحيفة الشروق الضوء على وضعية الزمالك الصعبة في الوقت الراهن ووصفت ذلك بـ"الفراغ العصيب" نظرا لسقوط بطل مصر في فخ الخسارة مؤخرا أمام ضيفه الإسماعيلي.

وقالت إن لاعبي الزمالك الدوليين يعانون من الإجهاد بعد مشاركتهم في العديد من المباريات في الفترة الماضية.

وقالت إن العديد من المشاكل تحيط الآن بالفريق وأنه من الممكن أن تتم إقالة المدرب أليكس ماكليش إذا حدث أي تعثر أخر.

وذكرت أن عمراني مدرب بجاية سيركز على تحصين الدفاع أمام هجوم الزمالك المتوقع، وركز في تدريباته على التصدي للكرات الثابتة التي كلفت فريقه كثيرا محليا وقاريا.

ونشرت الصحيفة أيضا تصريحات بوبكر إخلف رئيس مولودية بجاية التي أكد فيها أنه لا يخاف الزمالك بل إن تصريحات مسؤولية تشير إلى معرفتهم بقوة ناديه.

فقال إخلف:"نحترم الزمالك لأنه كبير ويفوقنا خبرة، لكننا لا نخاف منه. لا يوجد ما نخسره، الضغط سيكون عليهم. تصريحات مسؤوليه بأنهم إذا تخطونا سيصلوا إلى النهائي تؤكد أنهم يعملون لنا ألف حساب".