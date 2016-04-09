ملف في الجول – كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك وبجاية

يقدم FilGoal.com ملفا يضم كل ما يتعلق بالمواجهة المرتقبة السبت بين الزمالك ومولودية بجاية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من دخل قائمة الزمالك للمباراة؟ ما هي نقاط قوة وضعف الفريق الجزائري؟ ماذا عن الحضور الجماهيري.

كل ذلك تستطيع التعرف عليه في هذا الملف.

تقديم المباراة – 3 أسئلة لابد أن يجيب عنها الزمالك أمام بجاية.

كيف تحضر المباراة؟

أخبار

ماذا قالت الصحف الجزائرية عن المواجهة.

تحديد عدد الجمهور الحاضر.

تعرف على قائمة الزمالك للمباراة.

إصابة مصطفى فتحي تبعده عن المباراة.

رسالة مرتضى منصور للاعبين قبل المباراة.

ماكليش يصحح أخطاء المهاجمين.

فوضى في توزيع تذاكر المباراة.

تأجيل مران الزمالك بسبب احتشاد الجمهور.

سرقة دعوات حضور المباراة!

تحليلات

نقاط قوة وضعف بجاية.

تصريحات

مدرب بجاية يتحدث عن أفضلية فريقه أمام الزمالك.

طارق السعيد: لا تستهن بفريق جزائري

سامح يوسف: يجب حسم المواجهة من القاهرة.