مدرب بجاية: الضغط الواقع على الزمالك يصب في صالحنا

قال عبد القادر عمراني مدرب مولودية بجاية إن الضغط سيكون واقعا على الزمالك في لقاء الفريقين السبت باعتبار الأخير هو بطل مصر وأكثر خبرة في المواعيد القارية.

ويحل وصيف الدوري الجزائري ضيفا على الزمالك في ملعب بتروسبورت في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عمراني لصحيفة الشروق الجزائرية:"الضغط على الزمالك لأن جمهوره يريد إنهاء الموسم بالتتويج بلقب، نجن ليس لدينا ما نخسره".

"بلوغنا هذا الدور يعد إنجازا بالنظر إلى خبرتنا الضئيلة في إفريقيا، ومع ذلك فإن جمهورنا حذر اللاعبين من عدم التأهل لدور المجموعات".

"طبيعة المباراة كونها مواجهة مصرية-جزائرية تحفز اللاعبين تلقائيا، وهذا جيد لنا من أجل العودة من القاهرة بنتيجة إيجابية".