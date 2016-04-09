أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ جنوب سيناء: الجسر البرى بين مصر والسعودية يزيد الاستثمار العربى

Google+ Print
محافظ جنوب سيناء: الجسر البرى بين مصر والسعودية يزيد الاستثمار العربى محافظ جنوب سيناء: الجسر البرى بين مصر والسعودية يزيد الاستثمار العربى
أعرب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بتحقيق حلم إعادة إحياء فكرة الجسر العربى الذى يربط بين ومصر، لافتًا إلى أن إقامة هذا المشروع العملاق سيساعد فى تنشيط السياحة العربية بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للكثير من الشباب بالمحافظة والمحافظات الأخرى.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن زيارة الملك سلمان كانت موفقة لصالح تنمية الاستثمار فى بشكل عام، ومحافظة جنوب سيناء بشكل خاص، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية إقامة جسر برى يربط بين البلدين، والذى يزيد فرص الاستثمار العربى والأجنبى، بالإضافة إلى تنشيط سياحة اليخوت والسفارى، حيث سيفضل الأشقاء قضاء الإجازة الأسبوعية على أرض سيناء.

من جانبه قال غريب حسان، نائب البرلمان عن دائر طور سيناء، إن توقيع اتفاقية بين مصر والسعودية لإنشاء جسر برى يربط البلدين سيفتح المجال أمام تشجيع الاستثمار العربى فى سيناء، وتنشيط السياحة العربية، فضلاً عن ربط المصالح المصرية مع السعودية وتسهيل الرحلات البرية والحج والعمرة.

وأضاف "موسى"، أن الحلم أصبح حقيقة، هذا المشروع كنا نتمناه منذ سنوات، وإقامته اليوم تساعد فى تنشيط السياحة العربية، مقدما الشكر للقائمين على تنفيذ هذا المشروع العملاق بين مصر والسعودية.


>غدا.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 60 دولة بجنوب سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر