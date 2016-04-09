محافظ جنوب سيناء: الجسر البرى بين مصر والسعودية يزيد الاستثمار العربى

أعرب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بتحقيق حلم إعادة إحياء فكرة الجسر العربى الذى يربط بين السعودية ومصر، لافتًا إلى أن إقامة هذا المشروع العملاق سيساعد فى تنشيط السياحة العربية بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للكثير من الشباب بالمحافظة والمحافظات الأخرى.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن زيارة الملك سلمان كانت موفقة لصالح تنمية الاستثمار فى مصر بشكل عام، ومحافظة جنوب سيناء بشكل خاص، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية إقامة جسر برى يربط بين البلدين، والذى يزيد فرص الاستثمار العربى والأجنبى، بالإضافة إلى تنشيط سياحة اليخوت والسفارى، حيث سيفضل الأشقاء قضاء الإجازة الأسبوعية على أرض سيناء.

من جانبه قال غريب حسان، نائب البرلمان عن دائر طور سيناء، إن توقيع اتفاقية بين مصر والسعودية لإنشاء جسر برى يربط البلدين سيفتح المجال أمام تشجيع الاستثمار العربى فى سيناء، وتنشيط السياحة العربية، فضلاً عن ربط المصالح المصرية مع السعودية وتسهيل الرحلات البرية والحج والعمرة.

وأضاف "موسى"، أن الحلم أصبح حقيقة، هذا المشروع كنا نتمناه منذ سنوات، وإقامته اليوم تساعد فى تنشيط السياحة العربية، مقدما الشكر للقائمين على تنفيذ هذا المشروع العملاق بين مصر والسعودية.

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